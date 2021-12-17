والدة ضحية الإهمال الطبي بالقليوبية تناشد السيسي: "نفسي أشوف ابني واقف على رجله"

ناشدة أمل مصطفى فريد، والدة الضحية "سيد محمد سيد" 18 عاما، بقرية عزبة "الوقف" التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنقاذ نجلها بعد تعرضه للإهمال الطبي بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة القناطر الخيرية، قائلة:: "نفسي أشوف ابني واقف على رجله".



وأضافت والدة الضحية خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نجلها لا يتعاطى أى شئ حتى أنه غير مدخن لأى سجائر، وكان ذاهب لإجراء عملية فتاق وحالته الصحية جيدة، ولكن الإهمال الطبى من الأطباء يضع نجلها بين الحياة والموت.



وأشارت أن نجلها دخل غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة القناطر الخيرية لإجراء جراحة الفتاق في تمام الساعة السابعة إلا عشر صباحا وكان من المقرر أن تستغرق نصف ساعة حسب حديث الدكتور معهم، واستمرت الجراحة حتى الساعة الـ12 صباحا وأثناء دخولي للاطمئنان عليه وجدت حالته الصحية متدهورة وعند سؤال الدكتور عن الأسباب قال إن القلب توقف إثناء خضوعه للجراحة واستخدمنا جهاز الصدمات لإفاقته".