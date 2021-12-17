والد ضحية الإهمال الطبي: دخل يعمل "فتاق" خرج جثة هامدة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال محمد سيد، والد الشاب سيد ضحية الإهمال الطبي، 18 عاما، من قرية عزبة الوقف التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن ابنه الذي يدعى سيد، دخل إلى المستشفى لإجراء عملية فتاق بسيطة في إحدى وخرج ودخل في غيبوبة، رغم بساطة العملية الجراحية.


وأضاف محمد سيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بعد بقاء نجله في غرفة العمليات لفترة طويلة بخلاف الوقت الذي أخبرهم به الطبيب وهو نحو نصف ساعة، جرى استدعاؤه لمشاهدة ابنه، ودخل عليه ليتفاجئ بأن "شفايفه بيضاء وجثة أدامي والكلام دا كان الساعة 12 بليل".


في حين قالت أمل مصطفى فريد، والدة الضحية، إنهم تعرضوا للمساومات من أجل التنازل عن حق ابنهم بعد تعرضه للإهمال الطبي بأحد المستشفيات التابعة  لمدينة القناطر الخيرية:  قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل في اللي موتوا ابني دخل العمليات على رجله وخرج جثة هامدة.. كنوز الدنيا كلها مستواش دخول ابني عليا".

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