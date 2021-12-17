أميرة عبيد: تدهور سلوكيات الطلاب خطر مخيف يهدد المجتمع

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن تدهور سلوكيات التلاميذ والطلاب خطر مخيف يهدد المجتمع المصري، لافتة أنها مشكلة يعاني منها أولياء الأمور والمدرسين.. متسائلة ما زال قائم؟.. فمن المسئول عن الفجوة المستمرة في تدهور سلوكيات أولادنا ؟



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، البعض يقول المدرسة والبعض الآخر يشير إلى الأسرة، وهناك فريق ثالث يتهم السوشيال ميديا.



تابعت الإعلامية أميرة عبيد: في العصر الحالي هناك أشياء كثيرة تسببت في تدهور سلوكيات الجيل الحالي ثم الأجيال القادمة لو لم يتم السيطرة علي الوضوع بالكامل.. من خلال الأسرة،والمدرسة، والمجتمع، والسيطرة علي السوشيال ميديا، وارتقاء الفن سوء السينما أو الدراما،بخلاف الأغاني بكافة أنوعها.. ثم اهتمام الأم بشكل كافي في الرقابة علي كل ما يخص أولادها ".