أميرة عبيد: الآباء والأمهات حجر الأساس في تصحيح سلوكيات أطفالنا

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الآباء والأمهات هما حجر الأساس في تصحيح سلوكيات أطفالنا والسيطرة عليهم، مضيفة: باختصار الأسرة هي اللي بتروي زرعها من خلال مفاهيم الأمهات والآباء.



وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، طول ما المفاهيم دي مبنية علي الدين والعادات والتقاليد التي يحكمها الخوف من الحرام واحترام الآخرين.. هنا تكون الأجيال القادمة أجيال بنائه وملتزمة تقدر تنهض بالمجتمع المصري.



تابعت أميرة عبيد، إن تدهور سلوكيات التلاميذ والطلاب خطر مخيف يهدد المجتمع المصري، لافتة أنها مشكلة يعاني منها أولياء الأمور والمدرسين.. متسائلة ما زال قائم؟.. فمن المسئول عن الفجوة المستمرة في تدهور سلوكيات أولادنا ؟