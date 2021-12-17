استشاري علاقات أسرية توضح كيفية تقويم سلوكيات الأطفال والتعامل معهم

قالت الدكتورة نادية جمال استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، إن الأسرة هي السبب في التنشئة الاجتماعية الأولي لدى الأبناء، ومن ثم أي تغيرات أو تصرفات غير سليمة من الأبناء تعود إلى الأسرة.

وأضافت الدكتورة نادية جمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الأسرة هي المسئولة عن مراقبة تصرفات الأبناء وتوجيههم نحو الصواب، لافتة أن المدرسة عليها دور أيضا ولكن ليس بنفس حجم دور الأسرة.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، المدرسة عليها أن تأكد للطفل السلوكيات الإيجابية التي نشأ عليها في الأسرة ومراقبة ردود أفعاله وحركاته أيضا، مؤكدة على أهمية تواصل الأسرة مع المدرسة بصفة مستمرة لمتابعة طفلهم وكيفية تعامله مع زملائه.