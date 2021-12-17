محامي ضحية الإهمال الطبي بالقليوبية: المستشفى صدر له قرار غلق ولم ينفذ

قال محمد يوسف، محامي أسرة ضحية الإهمال الطبي بالقليوبية، إن المستشفى الخاص الذي شهد واقعة دخول شاب لإجراء عملية فتاق ثم دخل في غيبوبة على إثرها لمدة 3 أشهر، حدثت به الكثير من المشكلات والوقائع المشابهة.



وأضاف يوسف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المستشفى الخاص أصدر الكثير من إخطارات الولادة على بياض وكانت تباع بمبالغ مالية ضخمة، وصدر له قرار غلق ولم ينفذ، وذلك بسبب رصد مخالفات في الأدوية.



وتابع، أن موكله محمد سيد، والد الشاب سيد محمد سيد، ضحية الإهمال الطبي، قام بتحرير محضر والنيابة قامت بدورها بندب الطب الشرعي الذي قام بعمل تقرير جاء فيه أنه يجب على استشاري كبير الأطباء الشرعيين للجراحة وكذلك كبير الأطباء الشرعيين للتخدير أن يقومون بفحص الشاب لخطورة الموقف.

