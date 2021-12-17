أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 17-12-2021

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة يبدأ من 1.5 ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه،.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

وأرجع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، استقرار الأسعار هذه الفترة إلى ضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، ولفت إلي تراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، مشيرا إلى أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.