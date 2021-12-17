توقعات بنمو الطلب على النفط لمستويات قياسية في العامين القادمين



توقعت مؤسسة Goldman Sachs للخدمات المالية والاستثمارية ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط الخام إلى مستويات قياسية في العامين القادمين بدعم من زيادة الطلب لقطاعي الطيران والنقل علاوة على إنشاء بنية تحتية.



وقال مدير أبحاث الطاقة داميان كورفالين لدى Goldman Sachs "حدث بالفعل ارتفاع قياسي في الطلب حتى قبل ظهور المتحور الأخير من فيروس كورونا، أضف إلى ذلك زيادة في الطلب لقطاع الطيران ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو".



ومضى قائلا "سترون كيف سيرتفع متوسط الطلب إلى مستوى قياسي جديد قي 2022 ثم في 2023".



وأضاف كورفالين أن التعافي واجه عقبة بارتفاع إصابات فيروس كورونا في مناطق بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الشتاء، لكن عمليات الإغلاق لا تزال محدودة.



وتتوقع مؤسسة Goldman Sachs نموا مطردا في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد الحالي ليصل إلى نحو 106 ملايين برميل يوميا، إذ يرى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة سيكون تدريجيا.



وقال كورفالين إن السيارات الكهربائية ستخفض الطلب على البنزين قليلا، غير أن الطريق لا يزال طويلا جدا أمام الشاحنات والطائرات للتحول إلى وقود خال من الكربون.



وأضاف "يُباع قرابة ستة ملايين سيارة كهربائية سنويا حاليا، لكن هذا لا يقلل الطلب سوى بأقل من 100 ألف برميل يوميا في سوق حجمها 100 مليون برميل في اليوم، لذلك لا يزال هذا قدرا ضئيلا".