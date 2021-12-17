آرسنال يراقب جرينوود

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة آرسنال في الاستفادة من أحد نجوم مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن آرسنال مهتم بخدمات ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، الذي يقدم مستويات مميزة في الموسمين الأخيرين.



وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته، أن آرسنال يعلم تماما أنه ليس النادي الوحيد المهتم بمهاجم مانشستر يونايتد، الذي يراقبه أيضا كل من يوفنتوس وبرشلونة.



ووجد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، نفسه على مقاعد البدلاء في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانجنيك مما يقربه من مغادرة النادي.



ومن المنتظر أن يحسم جرينوود موقفه من الاستمرار مع مانشستر من عدمه في الفترة المقبلة.

