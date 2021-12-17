تطورات جديدة في أزمة الفنانة شريفة ماهر ونجلها

شريفة ماهر، زادت في الآونة الأخيرة الخلافات بين نجوم الفن وأبنائهم، حيث أثار الفنان رشوان توفيق جدلا كبيرا بعد طرح أزمته مع نجلته بشأن الميراث للرأي العام وشرح تفاصيلها على الهواء.

شريفة ماهر

ولحقت الفنانة شريفة ماهر إحدى فنانات زمن الفن الجميل، والتي غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، قبل أن تعيدها أزمتها مع نجلها إلى الواجهة من جديد، ويشاهدها الجمهور.

الفنانة شريفة ماهر

واعتلت شريفة ماهر اليوم الجمعة الموافق الـ17 من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما ظهرت في إحى البرامج لتشرح أسباب خلافها مع نجلها.

أزمة شريفة ماهر

وحلت الفنانة شريفة ماهر ضيفة على برنامج "مضمون الكلام" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء بدر عبر فضائية "الحدث اليوم"، لشرح تفاصيل وتطورات خلافها مع ابنها شعبان شوقي.

مفاجأة في أزمة شريفة ماهر

واتهمت شريفة ماهر نجلها بمحاولة قتلها من خلال إصابتها بفيروس كورونا امستجد "كوفيد-19"، حيث أكدت أنه كان مصابا به ورغم قلقها عليه إلا أنها علمت أنه قال لزوجته إنه سيذهب لوالدته من أجل إصابتها.

شريفة ماهر ومحاولة ابنها إصابتها بكورونا

وقالت شريفة ماهر إن ابنها أصيب بكورونا وكانت في حالة قلق عليه، قبل أن تعرف أنه قال لزوجته سأذهب لوالدتي من أجل أن أنقل إليها العودة وتموت.

شريفة ماهر تهدد بترك الأستوديو

وشهدت الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة شريفة ماهر محاولة الشيخ أحمد الدريمي للصلح بينها وابنها شعبان شوقي، حيث رفضت وهددت بترك الاستوديو لأنه أهانها وهي لا تقبل منه أي صلح.

شريفة ماهر ترفض الصلح

وتدخلت نجلاء بدر مقدمة برنامج "مضمون الكلام" من أجل منع الفنانة شريفة ماهر ضيفتها من مغادرة اللقاء، واستكمال الحلقة بشكل طبيعي واستكملت حديثها مع أحد علماء الأزهر.