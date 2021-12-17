سعر الدولار اليوم الجمعة 17-12-2021 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، لى جانب العديد من الخدمات الأخرى والتي على رأسها أسعار السلع والخضروات والفاكهة ومواد البناء.

سعر الدولار

وننشر عبر "بوابة الفجر" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق الـ17 من ديسمبر 2021 حسب آخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك "أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي"

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى مصرف أبوظبى الاسلامى والأهلى الكويتى 15.68جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بتوك الإمارات ودبي الوطني والأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك الإمارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات والأهلى المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق الـ17 من ديسمبر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه