ظافر العابدين يكشف تفاصيل حياته قبل دخوله عالم الفن

تصدر الفنان التونسي ظافر العابدين اليوم الجمعة الموافق الـ17 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهوره في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "cbc".

ظافر العابدين

وحل ظافر العابدين ليلة أمس الخميس ضيفا على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، حيث كشف العديد من جوانب حياته الشخصية، التي لاقت إعجاب الجماهير.

تفاصيل حياة ظافر العابدين

وكشف ظافر العابدين عن الوظائف التي شغلها قبل اتجاهه إلى عالم الفن، حيث عمل كمنظف للأطباق وكـ "ويتر"، وتحدث عن كواليس فيلم "غدوة" وبعض الأمور الشخصية.

أول أعمال ظافر العابدين

وقال ظافر العابدين إنه حاول في فيلم "غدوة" اختيار كل العوامل والتقنيات التي تناسب القصة والحكاية وتقرب المشاهد من الشخصيات، مضيفًا: "مكنش ينفع أظهر بشكل جميل وملابس أنيقة في الفيلم لأن الشخصية تتطلب ملابس وحالة نفسية مختلفة تماما، وسعيد جدا بالتجربة لأن لازم أعمل أدوار مختلفة، وممكن الناس تضعك في صندوق معين ولكن أنا بحب التنوع وخلال مسيرتى كنت بحب أجرب أدوار مختلفة".

حياة ظافر العابدين في إنجلترا

وأوضح النجم ظافر العابدين أنه عاش في إنجلترا ولم يكن معه أموالا من اجل استمرار دراسته ما فعه للعمل إلى غسل الأطباق مقابل أجر لتوفير مصروفاته المطلوبة.

ظافر العابدين يترك كرة القدم

وكشف ظافر العابدين عن تعرضه لإصابة منعته من استكمال رحلته في ملاعب كرة القدم حيث كان ذاهبا إلى فرنسا ملاعب كرة مضيفا: "حسيت إن المستقبل ضاع وعديت بمرحلة وفكرت وقتها أسافر إنجلترا أدرس لغة ونجرب نشوف مجال التمثيل".

تفاصيل رحلة ظافر العابدين إلى إنجلترا

ولفت ظافر العابدين إنه خرج من تونس ومعه 700 دولاروسافر إلى إنجلترا وعاش هناك في أماكن لأول مرة يعيش بها، متابعا: "نمت في غرفة مع 5 أشخاص، مثل ظروف أي مهاجر وليس له أي أشخاص هناك، وجت فترة عرض عليا شخص تونسى بأنى أنام بغرفة لديه ولكنه احتاجها بعد شهر فتركتها وبعد كدة نمت في المطبخ اللى تبع المطعم اللى شغال فيه".

ظافر العابدين يقبل في معهد التمثيل بإنجلترا

وبيَن ظافر العابدين أنه خضع لاختبار في معهد التمثيل في إنجلترا، وتم قبوله حيث كان يتعين عليه العمل لساعات أكثر من اجل توفير مصاريف الدراسة، مستطردا: "بليل اشتغلت شغل آخر، وفضلت في هذه الفترة الصعبة لمدة 12 سنة، وكان معى دايما كتاب اسمه Limited power كان ونيسى في الغربة باخد منه الطاقة الإيجابية لما الدنيا تضيق بى".

ظافر العابدين يخفي عن أهلي ظروفه الصعبة

ورفض ظافر العابدين خلال تواجده في إنجلترا أن يخبر أهله في تونس بالظروف الصعبة التي يعيشها في إنجلترا، حيث كان يجيبهم دوما أنه بخير ولا يحتاج لشيئ.