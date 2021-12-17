جونيور أجاي يودع جماهير الأهلي بكلمات مؤثرة

جونيور أجاي، يعتبر النادي الأهلي واحدا من أهم الأندية الإفريقية والعربية والعالمية، نظرا لتاريخه الكبير وعدد البطولات التي حققها خلال مسيرته التي تخطت الـ114 عاما.

رحيل جونيور أجاي عن الأهلي

وكشف النجم النيجيري جونيور أجاي عن انتهاء تعاقه مع النادي الأهلي المصري، ورفع اسمه من قائمة القلعة الحمراء للموسم الحالى، حيث بقي على قائمة الانتظار لوسم قيد واستحال وضعه حسب اللوائح بالقائمة مرة أخرى.

انتهاء عقد جونيور أجاي

وأنهى النادي الأهلي تعاقده مع الاعب جونيور أجاي الذي يتمتع بمحبة وشهرة كبيرة في قلوب محبي وعشاق المارد الأحمر، لما حققه مع الفريق من بطولات وإنجازات كبيرة لن تنسى.

فسخ عق جونيور أجاي بالتراضي

وكشف امير توفيق مدير تعاقدات الأهلي عن انتهاء التعاقد مع النجم جونيور أجاي حيث تم فسخ التعاقد بالتراضي من قبل الطرفين، احتراما لما قدمه اللاعب مع الفريق.

جونيور أجاي يودع الجمهور

وودع جونيور أجاي جماهير الكرة المصرية وعشاق النادي الأهلي بكلمات مؤثرة نشرها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" حيث قال: "بامتنان عميق لله سبحانه وتعالى، أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم".

رسالة جونيور أجاي للإارة واللاعبين

وأضاف جونيور أجاي في منشوره: "الإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين.. لقد كنتم جميعًا. نظام الدعم الخاص بي، شكرًا لك على ثباته معي خلال تلك السنوات، أنتم يا رفاق أفضل لاعب في اللعبة، أنا أحبكم جميعًا".

انضمام جونيور أجاي إلى الأهلي

وانضم النيجيري جونيور أجاي إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي، حيث لعب مع الفريق 161 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 41 هدفا وصنع 30 أخرى.

ألقاب جونيور أجاي مع الأهلي

وحصد جونيور أجاي مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر واثنين لقب سوبر محلي إضافة إلى التتويج بدورى أبطال إفريقيا في مناسبتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى، ما جعله واحدا من ألمع النجوم واللاعبين الأفارقة الذي سجلوا اسمهم بماء من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء.