حال الفوز على قطر.. تعرف على مكافأة منتخب مصر المالية

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة قوية ضد نظيره القطرى، فى تمام الثانية عشر من ظهر السبت المقبل، لتحديد صاحب المركز الثالث لبطولة كأس العرب.


وينتظر الفراعنة مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على العنابى، والظفر بالمركز الثالث للبطولة، بعد الهزيمة أمام تونس فى نصف نهائى بهدف نظيف، أمس الأربعاء.


ورصدت اللجنة المنظمة للنسخة العاشرة من كأس العرب 2021، التى تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، جوائز مالية قدرها 25.5 مليون دولار، لجميع المنتخبات المشاركة فى البطولة، وعددها 16 منتخبًا.


ويحصل بطل كأس العرب على مكافأة قدرها 5 مليون دولار، والوصيف 3 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الرابع 1.5 مليون دولار.
 

منتخب مصر المركز الثالث لبطولة كأس العرب كأس العرب مكافأة منتخب مصر المالية مصر وقطر
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