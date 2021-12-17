أسهم اليابان تنخفض بفعل مخاوف رفع الفائدة وأوميكرون

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم اليابانية الجمعة لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة مع توخي المستثمرين الحذر بشأن زيادة سعر الفائدة بعد اتخاذ الفدرالي الأميركي والمركزي البريطاني خطوات لتشديد السياسة النقدية، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بالمتحور أوميكرون على الأسهم المرتبطة بالسفر.
              
وانخفض المؤشر نيكي 1.79% ليغلق عند 28545.68 نقطة بعد ارتفاعه بأكثر من 2% أمس الخميس، وصعد المؤشر 0.38% بالمئة هذا الأسبوع.
              
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42% إلى 1984.47 نقطة لكنه ارتفع 0.46% هذا الأسبوع.
              
وتراجعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية أثر تراجع حاد الليلة الماضية لنظيراتها في مؤشر ناسداك الأميركي، وكان سهم طوكيو إلكترون الأكثر خسارة إذ هبط 3.18%.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر قطاع الطيران 1.26% وانخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.49%.

 

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