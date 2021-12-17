ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي، نجح فريق ليفربول الإنجليزي يوم أمس في الفوز على نظيره نيوكاسل بثلاثاة أهداف مقابل هدف في المباراة التي نجح فيها الفرعون محمد صلاح في مواصلة التسجيل للقاء الـ15 على التوالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وتساءل الكثيرون عن ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول الإنجليزي الذي ارتفع إلى المرتبة الثانية بعد فوزه على نيوكاسل ليواصل ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

وواصل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز في المباراة الأخيرة التي جمعته بحساب ليدز يونايتد بـ7 أهداف دون رد، في مباراة شهدت غزارة تهديفية.

كلوب يلاحق جوارديولا على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

ويواصل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ملاحقة مانشستر سيتي تحت القيادة الفنية لبيب جوارديولا على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يفرقهما نقطة واحدة.

المان سيتي يواصل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد ليواصل صدارته ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يصر على تحقيق اللقب هذا الموسم.



خسارة تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي

وخسر فريق تشيلسي نقطتين غاليتين بعدما تعادل مع إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ37 في المرتبة الثالثة من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المراكز الخمسة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بينما يحل فريق أرسنال في المرتبة الرابعة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ17

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحل ليفربول في المرتبة الثانية برصيد 40 نقطة، وخلفه تشيلسي برصيد 37 نقطة وأرسنال بـ29 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

ويعتلي المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يواصل الدولي المصري محمد صلاح صدارته صدارته للهدافين بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على نيوكاسل.

ترتيب الدوري الإنجليزي وهدافي البطولة

صلاح 15

فاردي 9

جوتا 9

رونالدو 7

ماني 7