أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021 في السوق المحلي والعالمي

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ17 من ديسمبر 2021، قفزة ملحوظة بنحو 7 جنيهات، بعد صعودها يوم أمس الخميس بـ6 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع إجمالي أسعار الذهب في مصر على مدار الـ48 ساعة الماضية بنحو 13 جنيها وسط حركة ملحوظة في سعر الذهب بالبورصة العالمية، إذ سجلت اونصة الذهب صعود قرب مستويات 1800 دولار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

أسعار الذهب عيار 24

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 21

عيار 21 سجل 792 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

عيار 18 سجل 678 جنيها.

أسعار الذهب والجنيه

وسجل الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أسعار الذهب في البورصات العالمية

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية والسوق المصري، عقب تراجع في سعر الدولار الأمريكي، ما يقلل من تكلفة حيازة المعدن الأصفر، حيث ارتفع الطلب على الذهب ما تسبب في حدوث هذا الارتفاع في الأسعار.

أسعار الذهب وسعر صرف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.