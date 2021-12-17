موانئ البحر الأحمر: تداول 1130 طن بضائع عامة و406 شاحنةموانى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت موانيء البحر الأحمر، تداول 1130 طن بضائع عامة ومتنوعة، و406 شاحنات، و91 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان لها اليوم /الجمعة/ - أن حركة الصادرات شملت 697 طن بضائع عامة، و233 شاحنة و15 ملاكي، وشملت حركة الواردات 433 طن بضائع عامة، و173 شاحنة، و91 ملاكي، ويتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 73 شاحنة و14 ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 52 شاحنة و61 ملاكي، وتم مغادرة السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 110 شاحنات و9 ملاكي، والسفينة "امل" بحمولة 87 شاحنة و5 ملاكي، كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء"، ومغادرة السفينة "سيناء"،  حيث تم استقبال 48 شاحنة بحمولة 433 طنا وسيارة ملاكي، وتصدير 36 شاحنة بحمولة 697 طنا وسيارة ملاكي.

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