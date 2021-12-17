البورصة الأمريكية تشهد هبوط المؤشرات الرئيسية بمستهل التعاملات

هبطت المؤشرات الرئيسية في بداية التعامل في بورصة وول ستريت اليوم مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإنهاء فترة تحفيز خلال جائحة كورونا بشكل أسرع.



وبحسب (رويترز) تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 97.53 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 35800.11 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 16.17 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 4652.50 نقطة بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 143.66نقطة، أو 0.95 في المائة، إلى 15036.77 نقطة.