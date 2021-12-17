موانئ بورسعيد: 17 سفينة إجمالي الحركة الملاحية اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية - في بيان صادر اليوم/الجمعة/ - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن.

ومن المنتظر دخول سفينة. وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

أخبارمصر اليوم
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