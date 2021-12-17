تقرير أمريكي: إيران معقل الإرهاب (فيديو)

كشف تقرير أمريكي حديث، صادر عن وزارة الخارجية، أن إيران باتت معقل الإرهاب في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة لا يزال أكثر التنظيمات الإرهابية خطورة وأن إيران باتت تؤوي زعماء تنظيمي القاعدة وداعش على أراضيها، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأضاف أن نشاط إيران المرتبط بالإرهاب سيتواصل لعام 2022 بما في ذلك دعم تنظيم حزب الله في لبنان والميليشيات الإرهابية في العراق وسوريا.

وأوضح التقرير ـن إيران لم تتوقف عن دعم الإرهاب ومستمرة في مخططاتها لزعزعة استقرار المنطقة.