"جازبروم" الروسية: لايوجد أسباب لتغيير شروط اتفاقية (أوبك +) هذا العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية (جازبروم) ألكسندر ديوكوف إنه لا توجد حاليا أسباب لتغيير شروط اتفاقية (أوبك +) التي تتضمن نموا مجدولا في الإنتاج من قبل جميع الدول يبلغ 400 ألف برميل شهريا حتى مايو 2022.

وأضاف ديوكوف -في تصريحات اليوم الجمعة- أن الانخفاض الموسمي في الطلب والسيناريو غير الواضح لمتحور أوميكرون الجديد يؤثر حاليا على السوق.

وتابع: "في الوقت الحالي لا يوجد سبب لمراجعة تلك القرارات التي تم اتخاذها بالفعل.

وأن الطلب الآن يتجاوز العرض ولكن من ناحية أخرى لا يزال العالم يستخدم الاحتياطيات المتراكمة".

وقال "إذا تغير وضع السوق بشكل كبير فإن (أوبك +) تحتاج إلى رد فعل إما لخفض الإنتاج أو زيادته اعتمادا على الموقف".

وأشار إلى أن "هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق النفط وهذه العوامل تجعله غير قابل للتنبؤ... ولكن هناك أدوات لأوبك + تتيح لنا العمل على استقرار وضع السوق وطوال الوقت منذ عام 2016 أظهرت تلك الأدوات فعاليتها".