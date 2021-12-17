انخفاض جديد.. شبح "أوميكرون" لازال يطارد الأسهم الأوروبية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وسط إحجام عن المخاطرة بسبب الشكوك المحيطة بسرعة تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ومدى تأثير ذلك على النمو في 2022، فضلا عن نتائج اجتماعات لجان السياسة النقدية في بعض البنوك المركزية الكبرى.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة ليمحو مكاسب كبيرة سجلها أمس الخميس، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي دعمه للسياسة النقدية على نحو طفيف، في حين رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة وألمح المركزي الأمريكي إلى خطط لتشديد السياسة النقدية في 2022.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.1 في المائة، لكن قطاع السيارات تصدر الخسائر أعقبه قطاع النفط مع انخفاض الأسعار وسط مخاوف من تأثير زيادة الإصابات بأوميكرون على الطلب على الوقود.


وارتفع سهم إيرباص 0.4 في المائة بعدما أحرزت الشركة ثالث انتصار كبير في 36 ساعة على منافستها بوينج بإبرام صفقة لتوريد 100 طائرة صغيرة إلى شركات تابعة لإير فرانس-كيه.إل.إم، وهي أكبر صفقة شراء تبرمها الشركة من حيث عدد الطائرات، وفقا لـ "رويترز".

وهوى سهم دياسورين الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية 7.4 في المائة بعدما توقعت تراجع المبيعات في 2022 مع انخفاض الإيرادات المتصلة بكوفيد-19 بنحو 60 في المائة.

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