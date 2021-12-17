تعرف على حكم الشرع في "تجميد البويضات"

كشف الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن حكم “تجميد البويضات والسائل المنوي.

وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن "تجميد البويضات”، من الأمور المستحدثة علميا، حيث صدر اجتهاد من دار الإفتاء بأنه لا مانع من تجميد البويضات ولكن بضوابط في حالة الضرورة.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف سابقا إلى أنه من أجل الإنجاب عن طريق تجميد البويضات لا بد أن يكون الزواج قائما، وألا تكون الزوجة أرملة.

