بكاء ودعاء.. موقف إنساني مؤثر للرئيس السيسي مع إحدى السيدات (فيديو)

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى.

وأعربت إحدى السيدات باكية، عن مخاوفها من الانتقال من محل سكنها في سور مجرى العيون، مشيرة إلى أنها أرملة وتقوم بتربية طفلين، ولديها شقيقة مريضه ترعاها، وتذهب بها للمستشفى.

ورد الرئيس السيسي قائلًا: "هنعمل اللي عايزاه.. بلاش تعيطي.. هنعملك كل حاجه حلوه.. وعيني ليكي ومتخافيش يا أختي".

وردت السيدة قائلة: "ربنا يخليك لمصر.. ويخلي مصر حلوة بيك وجامدة بيك، ويخليك لعيالك وبلدك ولينا ياريس.. ربنا ينصرك على مين يعاديك.. أنا بصلي وبدعيلك.. وربنا يكرمك ويعليك ويخليك لينا ولمصر.. نفسك حلوه وجميلة".