بكاء ودعاء.. موقف إنساني مؤثر للرئيس السيسي مع إحدى السيدات (فيديو)

توك شو
جانب من جولة الرئيس
جانب من جولة الرئيس
Advertisements

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى.

وأعربت إحدى السيدات باكية، عن مخاوفها من الانتقال من محل سكنها في سور مجرى العيون، مشيرة إلى أنها أرملة وتقوم بتربية طفلين، ولديها شقيقة مريضه ترعاها، وتذهب بها للمستشفى.

 ورد الرئيس السيسي قائلًا: "هنعمل اللي عايزاه.. بلاش تعيطي.. هنعملك كل حاجه حلوه.. وعيني ليكي ومتخافيش يا أختي". 

وردت السيدة قائلة: "ربنا يخليك لمصر.. ويخلي مصر حلوة بيك وجامدة بيك، ويخليك لعيالك وبلدك ولينا ياريس.. ربنا ينصرك على مين يعاديك.. أنا بصلي وبدعيلك.. وربنا يكرمك ويعليك ويخليك لينا ولمصر.. نفسك حلوه وجميلة".

- الرئيس السيسي جولة سيدة با كية مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

مواد متعلقة

20 لاعب بقائمة طامية لمواجهة ملوي

الأرصاد تطلق هذا التحذير بشأن طقس الأيام المقبلة (فيديو)
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يحدد بديل نجم الأهلي في السوبر الإفريقي

عاجل.. بيراميدز يدرس التعاقد مع منبوذ الأهلي

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

بسبب هالاند.. تيباس يصدم برشلونة بهذا التصريح

متمرد برشلونة.. لايبزيج يخطط لإعارة نجمه

ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

أزمة في مانشستر سيتي بسبب جوارديولا

"ضحك ولعب".. زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية تحت أجواء نوة الفيضة الصغرى ( فيديو وصور)

ads