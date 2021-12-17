عملة رقمية تخالف التوقعات وتنتظر صعود بنسبة 40%



ارتفعت عملة Yearn Finance بقوة، لتصبح وحيدة بين العملات الرئيسية التي تعاني من هبوط قوي اليوم.





وارتفعت العملة بأكثر من 46% خلال 4 أيام لتصل لأعلى المستويات في أسبوعين عند 29،100 دولار.





وكشف إعادة شراء ضخمة للرمز المتداول منذ نوفمبر، مع تصويت المجتمع لتحسين اقتصادات YFI.





واشترت المنصة اللامركزية لإدارة الأصول مقدار 282.40 توكن YFI، بمتوسط سعر 26،651 دولار للعملة الواحدة، بقيمة إجمالية جاوزت7.50 مليون دولار.





وقالت الشركة إنها خزنت أكثر من 45 مليون دولار في خزانتها، وتقارير أرباحها أقوى من أي وقت مضى. وسوف تستمر الشركة بإعادةشراء التوكنات.





والآن الخزانة بها أكثر من 45 مليون دولار، مع أرباح أقوى من المتوقع، والكثير من عمليات إعادة الشراء العنيفة.





وتحقق الشركة سنويًا 100 مليون دولار من عوائد Vaults، وهي خدمة حساب الإدخار التي تزيد من القيمة المجمعة للأصول الرقميةالمودعة، وهذا وفق شريك صندوق Cinneamhain Ventures، آدم كوشران.





وأشار المحلل إلى أن Yearn جذبت أكثر من 5 مليار دولار من القيمة المغلقة TVL، مقابل قيمة سوقية بلغت 781 مليون دولار. وبقولنا هذا،فبروتوكول Yearn Finance يجني أكبر نفقات مقابل القيمة المغلقة، بما يوفر للرمز السيولة الكافية لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.





YFI أقل من قيمتها الحقيقية





كوشران يقارن ربحية YFI إلى المبيعات، والربحية للأرباح مع المماثلة لبروتكول Curve، ويرى أنه بعقد هذه المقارنة فالعملة يمكنها أنتصعد لأنها مبخسة التقييم.





ويشير معدل الربحية إلى المبيعات إلى مقدار ما يود المستثمرون دفعه مقابل سهم الشركة بناء على المبيعات لكل سهم. ومكرر الربحية يوضحقرار المستقمر لشراء السهم بناء على تقارير الأرباح الماضية أو المستقبلية. وفي الحالتين، القراءة المنخفضة تشير إلى سهم مقوم بأقل منقيمته.





"معدل الربحية مقابل المبيعات 3.6 مرة، ومكرر الربحية 7.9 مرة،" وفق آدم كوشران.





وبالمقارنة مع بروتوكول Curve تصل النسب لـ 71.9 مرة، و143 مرة على التوالي.





ويذكر على تويتر بأن إيثيريم وYFI من أهم العملات التي سيركز عليها في 2022.





هل تصل YFI لـ 40 ألف دولار؟

ارتفع سعر العملة الرقمية YFI مع قرار إعادة شراء 7.50 مليون دولار من التوكنات، ولكنها تلقت دفعة من النطاق التراكمي التاريخي.





المنطقة بين 18،500 لـ 20،000 دولار تجذب المشترين عند كل انخفاض منذ نوفمبر 2020. كما تماسكت أمام الدببة في سبتمبر 2020،وارتفعت منها الأسعار متعافية نحو 40 ألف دولار.





ولو تماسكت YFI حول 18،500-20،000 ألف دولار كنطاق دعم، مع ارتفاع فوق 24،580 دولار أو 0.786 فيبوناتشي، سيكون الهدفالتالي 40 ألف دولار عند 0.618 فيبوناتشي.





ويقول متداول العملات الرقمية الشهير مارك كوبان، إن قيمة YFI المخففة بالكامل أقل من مليار دولار، "وهذه تعتبر جريمة بالنسبة إلىقدراتها، والفريق ورائها."