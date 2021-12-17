الجابري لاعب الحدود : الفوز على الأوليمبي مفتاح المنافسة للصعود

يعد حامد الجابري أحدى الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها فريق حرس الحدود خلال الفترة الماضية فهو أحدى أبناء نادي حرس الحدود وتتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول.

وكانت أول مشاركة له مع الفريق الأول لحرس الحدود في الدوري الممتاز موسم 2019/2020 وظل متواجد مع الفريق ختى الآن.

وتحدث حامد الجابري لموقع " الفجر الرياضي" عقب تحقيق فريق حرس الحدود فوز مهم على نظيره نادي الأوليمبي في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مجموعة بحري بالقسم الثاني وتمكن حرس الحدود من الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتحدث حول نتيجة اللقاء وقال " المباراة كانت صعبة وأمام منافس قوي ولكن نجحنا في الخروج بالثلاث نقاط والأقتراب أكثر بعد أن أصبح الفارق بيننا وبين الأوليمبي نقطتين فقط".

وقال أننا قد أغلاقنا صفحة هذه المباراة بعد أنتهائها ونفكر في الجولة القادمة ومواصلة الأنتصار من أجل العودة إلى صدارة المجموعة مرة أخرى.

وتحدث عن تغير مركز في الملعب في الفترة الماضية وقال" كابتن مكي منحني الثقة في هذه المركز وقدمت فيه أداء جيد ولكن مركزي الأساسي هو باك شمال".

وإختتم الجابري حديثه بتوجيه الشكر إلى كل زملائه وأعضاء الجهاز الفني والأداري ومجلس إدارة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء أركان حرب باسم رياض ووعد بصعود حرس الحدود إلى الدوري الممتاز في الموسم القادم.