فيفى عبده: "لساني مش طويل لكن بحب آخد حقي"

أكدت الفنانة فيفي عبده، حرصها على الحصول على حقوقها ولكنها لا تتطاول على أحد، قائلة: "أنا أخد حقي وأنام ولساني مش طويل ولكن بحب اخد حقى وميبتش بره وأنا مش فتوة ولكن فى ست بيبقى فيها رجولة ولو احتاج الامر اضرب هضرب وكتير عملت كده والامور اللى بتفرض عليا ده".

واشارت الفنانة فيفي عبده، في حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها تعلمت كثير من والدتها خلال طفولتها، مضيفة "اضربت كتير وانا صغيرة من امي وعلمتني مفتقدها وسابت فراغ وكانت شايلة همي وافتقدت حاجات حلوة بموت امي".

ونفت الفنانة فيفي عبده، كرهها لزوجة أبيها، متابعة: "مكرهتش مرات أبويا ولما ابويا اتجوز مكنتش عارفها ولما كبرت حسيت انى زعلانة على امي ولكن لم اكره زوجة ابويا وكانت بتعاملني كويس"، مؤكدة قوة علاقتها بأخوتها.