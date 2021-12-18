عاجل.. وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع مع مرض السرطان

الفجر الفني
محب كاسر
محب كاسر
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توفى منذ قليل الفنان محب كاسر، بعد صراع مع مرض السرطان.

 

وقالت زوجة الراحل في تصريحات صحفية إنه بعد اكتشاف إصابته بأورام على الكلى، ونقله للرعاية المركزة أصيب بفشل كلوى، وتم إجراء غسيل كلوب له، لكن حالته ساءت وفى شبه غيبوبة.

 

ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة منذ قليل بأحد مستشفيات الأورام.

 

نبذة عن محب كاسر

الراحل ممثل مصري من مواليد مركز إسنا محافظة قنا.

 

بدأ مشواره الفني فى بداية الستينيات بفيلم " يوم الحساب "١٩٦٢ واستمر يؤدى أدوارا صغيره غالبا دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى حتى مطلع الثمانينيات حيث تفرغ للتليفزيون يعمل فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية ومن أهمها " دموع فى عيون وقحه "١٩٨٠ و " محمد رسول الله " ١٩٨٣ و " عائلة الاستاذ شلش " ١٩٨٥ و " ليالى الحلمية "١٩٨٧ و"عفاريت السيالة"٢٠٠٤ و "بدون ذكر أسماء"٢٠١٣.هو البواب فى فيلم "البحث عن فضيحه"١٩٧٣ وهو حارس الفيللا فى فيلم الثأر ١٩٨٢.

 

 

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