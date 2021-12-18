التحضير لتأسيس شبكة للمهرجانات المسرحية العربية بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن التحضير لتأسيس شبكة للمهرجانات المسرحية العربية بمبادرة من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويأتي الإعلان التحضيري التأسيسي برعاية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والهيئة العربية للمسرح، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "اليكسو"، والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

تعمل الشبكة على تنسيق مواعيد المهرجانات العربية وتبادل الخبرات والعروض المسرحية، وتطوير آليات الإنتاج والترويج والتسويق لتظل المهرجانات العربية بتنوعها وتعدد برامجها واحدة من أهم وسائل التطوير والترقية لفنون الأداء، بما تتيحه من فرص العرض والتلاقي وتبادل الأفكار ثم المعلومات