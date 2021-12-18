محمد إسماعيل: ما تم إنجازه في عهد الرئيس السيسي كان يحتاج مئات السنوات

أشاد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بدور الإعلام في توجيه بوصلة المواطن للإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الـ7 الأخيرة، لافتا إلى أن هناك جهد كبير يبذل في تنفيذ شبكات الطرق والكباري المميزة التي تسهل حركة المرور وتوفر الوقت للراكب.

وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما تم إنجازه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يحتاج إلى مئات السنوات، مشيرا إلى أن متوسط السرعة في الساعة لن يتجاوز 15 كليو متر بحلول 2025.

وتابع عضو مجلس النواب، هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقاهرة التاريخية وإعادتها مرة أخرى إلى رونقها ثاني أجمل مدينة في العالم، مشيرا إلى أن الدولة تشهد نهضة كبيرة في المشروعات القومية وجميع المجالات المختلفة".