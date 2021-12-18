محمد إسماعيل: شبكة الطرق الجديدة ساهمت في خلق مجتمعات جديدة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن شبكات الطرق الجديدة ساهمت في خلق مجتمعات ومحاور جديدة التي تكفل الحياة الكريمة للشعب المصري".

وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك جهد كبير يبذل في تنفيذ شبكات الطرق والكباري المميزة التي تسهل حركة المرور وتوفر الوقت للراكب.

تابع النائب محمد إسماعيل، ما تم إنجازه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يحتاج إلى مئات السنوات، مشيرا إلى أن متوسط السرعة في الساعة لن يتجاوز 15 كليو متر بحلول 2025.