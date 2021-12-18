محمد إسماعيل: القيادة السياسية حريصة على إعادة القاهرة التاريخية لرونقها

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقاهرة التاريخية وإعادتها مرة أخرى إلى رونقها ثاني أجمل مدينة في العالم بعد فيينا.

وأضاف النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك رؤية شاملة من القيادة السياسية تكفل حياة كريمة لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تشهد نهضة كبيرة في المشروعات القومية وجميع المجالات المختلفة".

تابع النائب محمد إسماعيل، تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين عن قرب يدل على مدى وعي القيادة بضرورة سماع أصوات المواطن ومن ثم ينقل له مشاعر الحب التي تشهدها جميع المقابلات على أرض الواقع، مشيدا بدعم الرئيس المستمر لذوي الهمم في خلال لقاءاته.