محمد موسى يفضح "الإرهابية" في تونس.. قتلوا أحد أعضاء الجماعة حرقا

فجر الإعلامي محمد موسى قنبلة من العيار الثقيل حول القيادي الإخواني التونسي سامي السيفي، أحد أعضاء حركة النهضة، والذي انتحر بإضرام النار في نفسه في مقر الحزب المركزي خلال الأيام الماضية.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن سميرة السيفي شقيقة القيادي الإخواني التونسي أكدت أنه تم استدراجه بخطة محكمة ليذهب إلى مقر حزب النهضة بالعاصمة لمقابلة راشد الغنوشي، ولم ينتحر حرقا وتم تغطية ذلك بافتعال حريق.



وأضاف: "سبحان الله إخوان تونس وصلوا للحكم على جثة البوعزيزي اللي حرق نفسه في 2011، واليوم كتبوا نهايتهم تماما بتونس بحرقهم لعضو الجماعة سامي السيفي، واللي كان يمتلك أدلة على تورط الغنوشي وبعض قيادات الجماعة الإرهابية بتونس في أحداث إرهابية".