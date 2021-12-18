"كونتكت": افتتاحنا 25 فرعا للشركة خلال 2021

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن الشركة تستهدف في إطار خططها التوسعية الوصول إلى كافة العملاء في جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن كونتكت تباشر العمل في مجال التمويل الاستهلاكي منذ قرابة 20 عامًا.

وأضاف سعيد زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم افتتاح 25 فرع للشركة خلال العام الحالي 2021، وحرصنا على اختيار الأماكن الأكثر كثافة سكانية، لتقديم خدمة التمويل الاستهلاكي وتقديم خدمة جيدة للعملاء تماشيًا مع خطة المجموعة في التوسع بالسوق المصرية.

وعن طرح خدمات تمويلية جديدة قال سعيد زعتر، صرحنا خدمة تمويل التعليم بتقليل الفائدة لمساعدة أولياء الأمور والدارسين على تقسيط المصاريف الدراسية على 12 شهرا بحد أقصى لكل في جميع مراحل التعليم سواء الجامعات والمدارس والمعاهد بهدف مساعدة الدولة في خطتها، حتى لا يشعر العميل بعبء مالي".