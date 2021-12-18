عضو الشؤون الإسلامية: جماعة الإخوان الإرهابية سرطان أصاب العالم

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ترفع شعارات إسلامية من أجل الوصول إلى السلطة، لافتا أن الشاب الإخواني سامي الذي توفي حرقًا داخل مقر حركة النهضة بتونس، يؤكد أن هذه الجماعة هي عصابة.

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية سرطان أصاب العالم، لافتا أن حرق أحد شباب الإخوان في تونس جاء لإخفاء جرائم زعيم التنظيم " مستدلا بقول الرسول (ص) لَهَدمُ الكعبة حجرًا حجرًا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية تقوم بأعمال العصابات من تخريب وقتل وحرق ودمار دون التفكير بهدف الوصول إلى الحكم فهم لا يترددون في حرق الأوطان، لافتا أنهم تجار حروب ودماء ".