كفاية استخفاف ببلدنا.. محمد موسى يلقن محمد رمضان ردسًا على الهواء

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه من تصرفات الفنان محمد رمضان وما يسميه من غناء، لافتا أن ما يقدمه لا علاقة له بالغناء بأي صلة".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنتم بتمثلوا مصر وده ضروري تاخدوا بالكم إن اللي بتقدموه ده وبتقولوا عنه غنا مالوش علاقة بالغنا من قريب أو من بعيد مش معقول بعد ما كانت مصر بتصدر الفني الراقي لكل العالم يخرج مظاهرات ضد واحد مصري عشان الفن اللي بيقدمه مالوش علاقة بالغنا كفاية بقا استخفاف ببلدنا وكفاية تخريب في قوة القوي الناعمة لبلدنا مش كل حاجة فلوس وخلاص".

وتظاهر العشرات في بغداد، أمس الخميس، احتجاجًا على حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم في العاصمة العراقية.

ورفع المحتجين شعارات تندد بحفل رمضان وطالبوا بوضع حد لما وصفوه بـ "الفسق والمجون"، وحملوا حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية ذلك، كما رفعوا شعارات دينية وهددوا بملاحقة مستضيفي هكذا حفلات.