كفاية استخفاف ببلدنا.. محمد موسى يلقن محمد رمضان ردسًا على الهواء

توك شو
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه من تصرفات الفنان محمد رمضان وما يسميه من غناء، لافتا أن ما يقدمه لا علاقة له بالغناء بأي صلة".
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنتم بتمثلوا مصر وده ضروري تاخدوا بالكم إن اللي بتقدموه ده وبتقولوا عنه غنا مالوش علاقة بالغنا من قريب أو من بعيد مش معقول بعد ما كانت مصر بتصدر الفني الراقي لكل العالم يخرج مظاهرات ضد واحد مصري عشان الفن اللي بيقدمه مالوش علاقة بالغنا كفاية بقا استخفاف ببلدنا وكفاية تخريب في قوة القوي الناعمة لبلدنا مش كل حاجة فلوس وخلاص".
وتظاهر العشرات في بغداد، أمس الخميس، احتجاجًا على حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم في العاصمة العراقية.
ورفع المحتجين شعارات تندد بحفل رمضان وطالبوا بوضع حد لما وصفوه بـ "الفسق والمجون"، وحملوا حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية ذلك، كما رفعوا شعارات دينية وهددوا بملاحقة مستضيفي هكذا حفلات.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

"احذروا".. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس (فيديو)

"الأرصاد" تُعلن بداية الشتاء رسميًا الثلاثاء.. وتكشف موعد التحسن (فيديو)

عاجل.. بيراميدز يدرس التعاقد مع منبوذ الأهلي

طرح فيلم Bunty Aur Babli 2 للعرض عبر منصة Amazon Prime Video

تسجيل 4079 إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات في البرازيل

استعدادًا لافتتاحه.. وزير النقل يتفقد اعمال طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي.. صور

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ads