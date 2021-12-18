حسابك عند ربنا كبير.. محمد موسى يهاجم رجل دين عراقي بسبب محمد رمضان

شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على أحد رجال الدين العراقيين، بسبب وصفه للفنان محمد رمضان، بـ «الأسود القبيح»، بسبب إحياء الأخير حفلًا غنائيًا في الأيام الماضية بدولة العراق.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، يا رجل الدين لا فرق بين عربيًا ولا أعجميًا إلا بالتقوي والعمل الصالح وأكيد حسابك عند ربنا كبير".

تابع، أمام بخصوص المظاهرات من الشباب العراقي ضد وجود محمد رمضان للغناء هناك فأحب أقوله أنتم بتمثلوا مصر وده ضروري تاخدوا بالكم إن اللي بتقدموه ده وبتقولوا عنه غنا مالوش علاقة بالغنا من قريب أو من بعيد مش معقول بعد ما كانت مصر بتصدر الفني الراقي لكل العالم يخرج مظاهرات ضد واحد مصري عشان الفن اللي بيقدمه مالوش علاقة بالغنا كفاية بقا استخفاف ببلدنا وكفاية تخريب في قوة القوي الناعمة لبلدنا مش كل حاجة فلوس وخلاص".