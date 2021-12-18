حياتنا في خطر.. مواطن يشكو تصدع جدران منزله بسبب أعمال حفر بجواره

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة المواطن كرم شعبان دياب المقيم بقرية السعيدية مركز سنورس بجوار بحيرة قارون، من تعرض منزله لتلفيات وتصدعات بجميع حوائط وجدران المنزل نتيجة حفر أعمال شركة تدعي الأمل للمقاولات.

وقال "شعبان"، "استغثت بصاحب شركة المقاولات من تصدع حوائط منزلي إلا أنه لم يستجيب لي الأمر الذي يهدد حياة المواطنين القاطنين بالمنزل، لافتا أن الحفر مستمر لدرجة أنه وصل لعمق 9 أمتار.. الأمر الذي تسبب في انسياب التربة تحت جدران المنازل وتسبب في شروخ بالحوائط والسقف مما جعل المنزل لايصلح للمعيشة الآدمية".

وناشد الإعلامي محمد موسى، المسئولين بمجلس مدينة سنورس، ومحافظ الفيوم التدخل لحل المشكلة.