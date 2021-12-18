محمد موسى: لولا صحوة "الموسيقيين" ضد مؤدي المهرجانات لانهارت القيم

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود نقابة المهن الموسيقية في مواجهة انتشار ظاهرة مؤدي المهرجانات وما تقوم به النقابة من عملية تصحيح مسار للفن المصري خلال الفترة الماضية.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجهد اللي بيعمله القائمين على النقابة لمواجهة هذه المخالفات ضروري كلنا ندعمه ونثمنه لأن لولا صحوة النقابة ضد هؤلاء لانهارت القيم".

وعلق الإعلامي محمد موسى على نشوب مشاجرة خلال حفل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، الذي أقيم أمس الخميس، في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمحلة، مش عارف جايبين الجرأة دي منين وإزاي يتجرأوا يعلنوا عن حفلات وحمو الطيخا ده أساسًا معندوش تصريح ولا هو عضو نقابة إزاي يعلن عن حفلات وإزاي المتعهدين بينظموا له حفلات وبيخالفوا قرارات النقابة.. المهم أنا عرفت أن فور علم لجنة العمل بنقابة الموسيقيين تم إلغاء الحفل لهم".