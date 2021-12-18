"خناقة" بحفل معهد العلوم والتكنولوجيا.. محمد موسى يناشد وزير التعليم العالي التدخل

ناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحقيقي في واقعة تشاجر حدث بين الجمهور وصل الأمر للتشابك بالأيدي بين بعض المتواجدين خلال حفل مؤدي المهرجانات عصام صاصا، والذي أقيم أمس الخميس، في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمحلة.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مش عارف جايبين الجرأة دي منين وإزاي يتجرأوا يعلنوا عن حفلات وحمو الطيخا ده أساسًا معندوش تصريح ولا هو عضو نقابة إزاي يعلن عن حفلات وإزاي المتعهدين بينظموا له حفلات وبيخالفوا قرارات النقابة.. المهم أنا عرفت أن فور علم لجنة العمل بنقابة الموسيقيين تم إلغاء الحفل لهم".

وتابع، الجهد اللي بيعمله القائمين على النقابة لمواجهة هذه المخالفات ضروري كلنا ندعمه ونثمنه لأن لولا صحوة النقابة ضد هؤلاء لانهارت القيم".