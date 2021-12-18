رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة إسقاط المديونية عن المتعثرين.. قيمتها 4 مليارات جنيه

توك شو
البنك الزراعي
البنك الزراعي
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن المبادرة التي أعلن عنها البنك والتي تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، جزء منها إسقاط كامل والجزء الآخر إسقاط لـ50% من المديونية.


وأضاف فارق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الأمر يتم وفقا لتعليمات البنك المركزي بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والذي يدعم البنوك دائما، ويعمل على تسهيل حياة المصريين والمبادرة خير دليل على هذا الأمر، حيث أسقطت المبادرة بشكل كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه، ويستفيد منها نحو 7500 عميل.


وتابع، سيتم إسقاط المديونية على أهالي العملاء المتوفين، والتي تبلغ قيمتها 63 مليون جنيه، كما سيتم إسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه.

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