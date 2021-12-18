محمد موسى لـ حمو بيكا: هزلت هتقارن نفسك بالنجم الكبير هاني شاكر

علق الإعلامي محمد موسى، على تصريحات مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضد أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر متهما إياه بالنفسنة من حجم نجاحه.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أنت هتقارن نفسك بالنجم الكبير هاني شاكر هي هزلت... هاني شاكر هينفسن منك أنت.. هاني شاكر بيسمعك.. طب إزاي.. ده حتي آخر كلام له عنك أنه لو فيه في أيده سلطه هيمنعك من الغنا في السعودية مش في مصر بس".



وأتم قائلا: "وبعدين بجد أنت مفكر اللي بتقوله ده اسمه غنا حقيقي أنا مستغرب الناس دي بيجيلها الجرأة ازاي يقولوا الكلام ده.. بصراحة ضروري يكون فيه موقف أكثر صرامة من النقابة تجاه تصريحات الناس دي لأن الأخ بيكا كمان بيقارن نفسه بالسيدة العظيمة أم كلثوم.. بجد الناس دي فلتت منها خالص".