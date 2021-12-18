دي فلتت منه خالص.. محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا

واصل الإعلامي محمد موسى، شن هجومه على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنت هتقارن نفسك بالنجم الكبير هاني شاكر هي هزلت... هاني شاكر هينفسن منك أنت.. هاني شاكر بيسمعك.. طب إزاي.. ده حتي آخر كلام له عنك أنه لو فيه في أيده سلطه هيمنعك من الغنا في السعودية مش في مصر بس".



وأتم قائلا: "وبعدين بجد أنت مفكر اللي بتقوله ده اسمه غنا حقيقي أنا مستغرب الناس دي بيجيلها الجرأة ازاي يقولوا الكلام ده.. بصراحة ضروري يكون فيه موقف أكثر صرامة من النقابة تجاه تصريحات الناس دي لأن الأخ بيكا كمان بيقارن نفسه بالسيدة العظيمة أم كلثوم.. بجد الناس دي فلتت منها خالص".



وقال حمو بيكا، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مش كل حاجة نفسنه وغيره وحقد، متبصش للناس وانتبه لطريقك، الدنيا مكسب وخسارة، ولو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا ".