تفاصيل مبادرة إسقاط الديون المتعثرة بالبنك الزراعي

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل المبادرة التي أعلن عنها البنك والتي تسقط المديونية المتعثرة على أكثر من 45 ألف عميل، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي بقيادة طارق عامر، للتيسير على العملاء المتعثرين وذوي العملاء المتوفين منهم.



وأضاف علاء فارق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إعفاء 20 ألفا و915 عميلا بإجمالي مديونيات 538 مليون جنيه في الشريحة الأولى من المبادرة، وفي الشريحة الثانية تم إعفاء 24283 فرد وشركة صغيرة بإجمالي مديونية 3 مليار و395 مليون جنيه، وهم سيقومون بدفع 50% من المديونية.



وكان البنك الزراعي المصري قد أعلن عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.



جاء ذلك وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.