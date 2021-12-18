محمد موسى: اتحاد مفتي الدم "القرضاوي" يستهدف تخريب الأوطان العربية

قال الإعلامي محمد موسى، إن ما يسمي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لمفتي الإرهاب مفتي الدم يوسف القرضاوي دوره الأساسي تدمير بلادنا العربية وبث الفرقة ونشر الإرهاب ونشر التطرف ونشر التخريب في الأوطان.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هذا الاتحاد شغلته الأساسية تفصيل الفتاوي المتشددة للتنظيمات الإرهابية، لافتا أن الآلاف من التونسيين بقيادة الحزب "الدستوري الحر"، تجمعوا يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بغلق مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، ورفع المحتجون شعارات أبرزها" تونس تونس حرة حرة والقرضاوي على برة " و"يا حكومة اغلقي أوكار الدمار"، و"يا غنوشي يا سفاح" و"يابورقيبة ارتاح سنواصل الكفاح".

وتابع أثناء هذه الاحتجاجات عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، في تصريحات لها، قالت إن " وكر القرضاوي (رئيس الاتحاد السابق يوسف القرضاوي) هو المتسبب في التفجيرات وقتل المدنيين والعسكريين وتسفير شبابنا لبؤر التوتر".