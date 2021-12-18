أنت مفكر نفسك بتغني.. محمد موسى يسخر من ويجز.. فيديو

علق الإعلامي محمد موسى، على هجوم مؤدي الراب ويجز على الفنانين بسبب انتقادهم له في بعض البرامج، قائلا لهم: " لازم اسمي يتحط في جملة متبص في ورقتك".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الحقيقة مش فاهم أيه التنمر ده يا أخ ويجز وهو صحيح أنت مفكر نفسك بتغني ولا اللي بتقوله ده اسمه غناء أنت أبعد ما يكون عن الغناء وفعلًا اللي أنت بتسميه غناء ده محدش فاهمه ولا له علاقه بالغناء ".

تابع، إحنا بنتكلم عنك في البرامج عشان ننتقد تصرفاتك مش عشان أنت نجم والعياز بالله.. وأعتقد نوادرك كتيرة والحقيقة أنا بسأل السادة المحترمين في نقابة الموسيقيين ماذا تم في موصوع التحقيق مع ويجز في واقعة محاولة ضرب زميل صحفي".