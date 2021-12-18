خبير أسري يوضح أنواع الخيانة الزوجية.. فيديو

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قال وائل نجم المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الخيانة الزوجية متعددة سواء كانت مكالمات هاتفية أو توقيع الزوجة على إيصالات أمانة دون علم زوجها، لافتا إلى أن العادات والتقاليد في مجتمعنا ترفض الخيانة بجميع أشكالها.

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يمكن استمرار الحياة بين الزوجين حال ارتكاب أحد الطرفين لأي نوع من أنوع الخيانة، مشيرا إلى أن الحياة الأسرية في الوقت الحاضر تسير بشكل عملي أكثر من تغلب المشاعر والعواطف في المشكلات التي قد تنشب بينهما.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، الحياة الزوجية أصحبت الآن قائمة على المصالح المشتركة بين الطرفين، لافتة إلى أن نسبة المشاعر والحب بين الزوجين لا تتخطى 5 % على حد قوله.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

"احذروا".. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس (فيديو)

"الأرصاد" تُعلن بداية الشتاء رسميًا الثلاثاء.. وتكشف موعد التحسن (فيديو)

تسجيل 4079 إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات في البرازيل

عاجل.. بيراميدز يدرس التعاقد مع منبوذ الأهلي

طرح فيلم Bunty Aur Babli 2 للعرض عبر منصة Amazon Prime Video

بركات يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل موقعة السوبر الافريقي

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ads