خبير أسري يوضح أنواع الخيانة الزوجية.. فيديو

قال وائل نجم المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الخيانة الزوجية متعددة سواء كانت مكالمات هاتفية أو توقيع الزوجة على إيصالات أمانة دون علم زوجها، لافتا إلى أن العادات والتقاليد في مجتمعنا ترفض الخيانة بجميع أشكالها.

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يمكن استمرار الحياة بين الزوجين حال ارتكاب أحد الطرفين لأي نوع من أنوع الخيانة، مشيرا إلى أن الحياة الأسرية في الوقت الحاضر تسير بشكل عملي أكثر من تغلب المشاعر والعواطف في المشكلات التي قد تنشب بينهما.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، الحياة الزوجية أصحبت الآن قائمة على المصالح المشتركة بين الطرفين، لافتة إلى أن نسبة المشاعر والحب بين الزوجين لا تتخطى 5 % على حد قوله.