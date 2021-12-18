خبير أسري يكشف أسباب خيانة الرجل لزوجته.. فيديو

قال وائل نجم المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن عادات وتقاليد المجتمع الشرقي لا تقبل استمرار الرجل مع زوجته بعد اكتشاف خيانتها له، قائلا: "اللي يقبل على نفسه ده ميبقاش راجل".

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسبة الخيانة لدى الزوجة أكبر من الرجل، مضيفا: الزوج لن يخون زوجته إلا إذا كانت مقصرة في حقه وبتتعامل مع الرجل على إنه ماكينة فلوس".

تابع، لا يمكن ترميم العلاقة الزوجية بعد اكتشاف الخيانة من أحد الأطراف، لافتا أن الحياة الزوجية أصحبت الآن قائمة على المصالح المشتركة بين الطرفين، لافتة إلى أن نسبة المشاعر والحب بين الزوجين لا تتخطى 5 % على حد قوله.