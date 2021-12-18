"الموسيقيين": لم نمنح محمد رمضان تصاريح بالغناء

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن نقابة الموسيقيين منعت تصاريح الغناء عن الفنان محمد رمضان، موضحا أن "رمضان" حاليا خارج مصر بصفته مواطن مصري وليس فنان يحيي الحفلات.



وأضافت عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجمهور المصري يشجع أي شخص أو مغني أو مؤدي مهرجانات، وهو ما يساهم في سرعة انتشار هؤلاء، موضحا "أرجوكم تحملوا المسؤولية معانا"، خاصة وأن مؤدي المهرجانات يبحثون عن تحقيق المكاسب السريعة فقط دون النظر للوسيلة والتي غالبا ما تكون سببا في إفساد الذوق العام.



وتابع: "أننا حاليا في مرحلة خطيرة وصعبة ومؤدي المهرجانات غير معنيين بتقديم قيمة فنية ولا أخلاق بشكل عام، ويجب الخروح منها سريعا، لأننا بهذه الطريقة من سيئ لأسوأ".